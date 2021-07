Pd Modena, l'Ausl organizza un camper vaccinale alla Festa dell'Unità

Domenica primo agosto, dalle 19 alle 23.30, un camper vaccinale stazionerà alla Festa de l’Unità di Bosco Albergati a Castelfranco Emilia per proporre il vaccino mRNA per le persone dai 18 ai 59 anni e over 80, o vaccinazione a dose unica per le persone dai 60 ai 79 anni.In occasione dell’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Castelfranco Emilia, sarà possibile effettuare senza prenotazione la prima dose di vaccino anti-Covid: sarà sufficiente esibire la tessera sanitaria e il documento d’identità. La documentazione necessaria verrà fornita dal personale sanitario presente.Durante la serata, il camper sarà affiancato da un gazebo che fungerà da postazione vaccinale, da un’area per l’attesa post-vaccinale e da un’ambulanza del 118 attrezzata per eventuali emergenze. 'Saranno presenti operatori dedicati all’orientamento e al supporto delle persone interessate per le operazioni preliminari, come la compilazione dei moduli, oltre al medico addetto alla valutazione e agli infermieri che si occupano della somministrazione e dell'osservazione post-vaccinale - afferma l'Ausl in una nota -. Al termine della somministrazione, verrà fornito l’appuntamento con data e orario per la seconda dose, che sarà effettuata nel Punto vaccinale di residenza del cittadino'.