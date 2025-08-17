'PD pieno di antisemiti', e Bonaccini sbotta: 'Parole vergognose'

Il presidente nazionale del Partito Democratico, Stefano Bonaccini, ha definito “vergognose” le parole pronunciate da Walker Meghnagi, presidente della Comunità Ebraica di Milano, in un’intervista rilasciata a La Stampa. Meghnagi aveva accusato il Partito Democratico di ospitare posizioni antisemite, affermando: “Il Pd è pieno di antisemiti. Per fortuna c’è la presidente del Consiglio Meloni e il resto della destra che ci difende. Altrimenti torneremmo al ‘38. Se al governo ci fossero Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, a noi ebrei sparerebbero in strada”.

La risposta di Bonaccini è arrivata via Facebook: 'Le parole del presidente della Comunità Ebraica di Milano sono semplicemente vergognose e le respingo indignato'. Il Presidente del partito ha poi ricordato il proprio impegno istituzionale in materia di memoria storica: 'Da presidente dell’Emilia-Romagna, regione in cui Elly Schlein è stata vicepresidente, ho fatto approvare la legge regionale sulla memoria del ‘900, che sostiene e promuove progetti dedicati alla Shoah, alle leggi razziali e alla lotta di Liberazione dal nazifascismo'.

Bonaccini ha poi rivendicato il ruolo del centrosinistra nella promozione dei 'viaggi della memoria', iniziative che ogni anno portano migliaia di studenti a visitare luoghi simbolo dell’Olocausto come Auschwitz, Mauthausen e Dachau.

