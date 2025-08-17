Il presidente nazionale del Partito Democratico, Stefano Bonaccini, ha definito “vergognose” le parole pronunciate da Walker Meghnagi, presidente della Comunità Ebraica di Milano, in un’intervista rilasciata a La Stampa. Meghnagi aveva accusato il Partito Democratico di ospitare posizioni antisemite, affermando: “Il Pd è pieno di antisemiti. Per fortuna c’è la presidente del Consiglio Meloni e il resto della destra che ci difende. Altrimenti torneremmo al ‘38. Se al governo ci fossero Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, a noi ebrei sparerebbero in strada”.
La risposta di Bonaccini è arrivata via Facebook: 'Le parole del presidente della Comunità Ebraica di Milano sono semplicemente vergognose e le respingo indignato'. Il Presidente del partito ha poi ricordato il proprio impegno istituzionale in materia di memoria storica: 'Da presidente dell’Emilia-Romagna, regione in cui Elly Schlein è stata vicepresidente, ho fatto approvare la legge regionale sulla memoria del ‘900, che sostiene e promuove progetti dedicati alla Shoah, alle leggi razziali e alla lotta di Liberazione dal nazifascismo'.
Bonaccini ha poi rivendicato il ruolo del centrosinistra nella promozione dei 'viaggi della memoria', iniziative che ogni anno portano migliaia di studenti a visitare luoghi simbolo dell’Olocausto come Auschwitz, Mauthausen e Dachau.
'PD pieno di antisemiti', e Bonaccini sbotta: 'Parole vergognose'
La replica del presidente nazionale del Partito Democratico alle parole del presidente della Comunità ebraica di Milano che in un intervista ha aggiunto: 'Fortuna c'è la presidente del Consiglio che ci difende, altrimenti torneremmo al '38'
Il presidente nazionale del Partito Democratico, Stefano Bonaccini, ha definito “vergognose” le parole pronunciate da Walker Meghnagi, presidente della Comunità Ebraica di Milano, in un’intervista rilasciata a La Stampa. Meghnagi aveva accusato il Partito Democratico di ospitare posizioni antisemite, affermando: “Il Pd è pieno di antisemiti. Per fortuna c’è la presidente del Consiglio Meloni e il resto della destra che ci difende. Altrimenti torneremmo al ‘38. Se al governo ci fossero Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, a noi ebrei sparerebbero in strada”.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Scandalo Amo, 22mila euro di prelievi in contanti effettuati da Reggianini in un anno e mezzo non transitati dalla cassa contabile
Dopo lo scandalo Amo scoppia il caso partecipate in Emilia Romagna: 'Basta, serve trasparenza'
Scandalo Amo, ora Forza Italia con Platis fa sul serio e va in Procura. Focus su contanti e bancomat di Reggianini
Scandalo Amo, il Comune di Modena ufficializza la cacciata di Berselli: al suo posto BolondiArticoli Recenti
Infrastrutture Sassuolo: la vera priorità è allargare la SP467 Pedemontana a quattro corsie
Negozi di vicinato chiusi alle 20, Mezzetti proroga l'ordinanza
Comune di Modena: maxi finanziamento da 100.000 euro al DIG Festival
'Affitti alle stelle per studenti? Perchè la giunta ha bocciato il Campus all’ex ottavo Campale'