'Più soldi per accoglienza ed iscrizioni all'anagrafe dei richiedenti asilo'

L'iscrizione dei richiedenti asilo all'anagrafe, protezione umanitaria per alcune categorie a rischio, ad esempio per quei migranti che all'arrivo in Italia manifestano disagio psichico, aumento dei fondi per il sistema dell'accoglienza, giù aumentati una quindicina di giorni fa disposta da una circolare del Viminale ha già incrementato i rimborsi alle cooperative e ai soggetti gestori dell'accoglienza sulle quali era arrivata la scure del decreto Salvini. Su questo punto ricordiamo però che a Modena, nonostante l'entrata in vigore, nel dicembre 2018, del decreto Salvini, non è mai stata applicata pienamente la decurtazione dei rimborsi prevista). Inoltre, ritorno del sistema del silenzio-assenso per quanto riguarda le richieste di cittadinanza per matrimonio



Sono alcune delle ipotesi proposte dal Ministro dell'Interno Lamorgese per modificare, anche se sarebbe più opportuno dire smantellare, il decreto sicurezza dell'ex Ministro Salvini. Curioso, politicamente parlando, il fatto che se accettate dall'esecutivo, ci troveremmo davanti ad un governo guidato dal Presidente del Consiglio pronto a contrastare quegli stessi provvedimenti da lui approvati nel precedente governo.



Sul fronte delle Ong, si punta a far sì che si muovano all'interno di un codice di autoregolamentazione firmato a livello Europeo dagli Stati. Le multe saranno abbassate e si tornerà alla originaria formulazione dei dl che prevedeva sanzioni da 10.000 a 50.000 euro.



Nel frattempo, sul fronte sbarchi, continuano a registrarsi numeri importanti, soprattutto rispetto allo scorso anno. Negli ultimi 5 giorni sono stati 278 i migranti sbarcati sulle coste italiane, lo scorso anno erano 12.