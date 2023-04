'Polo Logistico Conad: Pd andato avanti senza remore e senza ascolto'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













giovedì si è svolta la seduta del consiglio comunale dove si è votato per il progetto del Polo Logistico Conad, così tanto discusso in questi ultimi mesi. Il Comitato Villaggio Europa – Quartiere Sacca ha deciso di recarsi in Comune per manifestare il proprio malcontento in modo civile ed educato, come ha sempre fatto nonostante le mistificazioni di molti. Tramite striscioni e cartelli abbiamo espresso il messaggio chiaro e forte dei cittadini del nostro quartiere: SI al verde NO a 500 camion a pochissimi metri dalle case'.Così in una nota Comitato Villaggio Europa - Quartiere Sacca sul voto di giovedì in Consiglio comunale a Modena sulla delibera sul Polo Conad.'Inutile dire come il risultato del voto non rappresenti in alcun modo il volere dei cittadini.Abbiamo ascoltato attentamente tutti gli interventi e, in particolare, ci lascia perplessi quello dell’assessora Vandelli che non ha fatto altro che elogiare i miglioramenti ottenuti grazie al grande lavoro del privato e dell’Amministrazione. La verità è che se i cittadini non si fossero attivati e non avessero resistito per quasi due anni, oggi sarebbe già in costruzione un magazzino di 30 metri di altezza, 55 metri di larghezza e 80 metri di profondità a pochi metri dalle case; il quartiere avrebbe dovuto sopportare oltre 700 transiti giornalieri per 365 giorni l’anno; la distruzione di un’area verde pubblica in favore di una rotatoria e barriere acustiche non adeguate. Noi non dimentichiamo le parole dell’assessora Vandelli, in presenza di un primo progetto completamente irricevibile e inaccettabile (qualcosa che non si era mai visto in Italia), davanti ad un’assemblea di più di 300 persone: “Se a voi il progetto non piace, bene.

A me piace”. Questo è l’atteggiamento che in questi mesi di lotta estenuante abbiamo dovuto affrontare'.



'È il comportamento di un’Amministrazione che quando deve parlare con i cittadini, che chiedono solo di tutelare la vivibilità del proprio quartiere, la prima cosa che dice è “le imprese hanno dei diritti”. Sebbene il risultato finale non rappresenti in alcun modo il volere dei cittadini, siamo convinti che quanto uscito dalla votazione debba essere analizzato in modo più ampio e abbia un significato politico estremamente importante e significativo: l’unico partito che ha votato SI a questo progetto è il Partito Democratico che, ricordiamo, è espressione solo di un terzo dei votanti alle ultime elezioni comunali. Tutte le altre forze politiche, comprese quelle facenti parte della maggioranza, si sono espresse in modo negativo o si sono astenute, dando un segnale fortissimo alla Giunta Comunale e a tutta la città. Ci teniamo a ringraziare i consiglieri comunali che si sono schierati dalla parte dei residenti. Se dal punto di vista dei voti, il Partito Democratico ha vinto, come si vede da l’esultanza del sindaco subito dopo l’esito, non si può dire lo stesso dal punto di vista politico: sul tema del Polo Logistico Conad, il Partito Democratico ha deciso di andare avanti senza alcuna remora e senza nessun ascolto delle opposizioni, né tanto meno dei propri alleati politici. La lotta non è finita. Ci sono molte valutazioni da fare per il prossimo futuro. Ci aspettiamo di sentire Conad Nord Ovest al più presto, come loro stessi hanno dichiarato sui giornali. Chiediamo ancora che le quote del parcheggio in fondo agli orti per anziani di via Europa vengano destinate a parco pubblico e che ci aiutino a sollecitare il sindaco a mantenere la parola data. Siamo fiduciosi che Conad comprenda, essendo premium partner dell'evento Earth Day 2023, Giornata Mondiale della Terra'.