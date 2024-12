Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una battaglia che non dovrebbe avere contraddittorio non vivessimo in una stagione sporcata dalla materializzazione dell'individuo, fomentata da organizzazioni che diffondono la cultura abortista'. Così Mirko De Carli, portavoce Nazionale del Popolo della Famiglia, sostiene la battaglia contro l'aborto prevista per oggi a Modena.'Le reazioni scomposte della sinistra fanno intuire come sia importante ancora insistere su questo tema; con il gruppo consiliare Lega-Popolo della Famiglia daremo grande filo da torcere alla giunta De Pascale in materia di difesa dalla vita. Per i cattolici che ancora credono che la sinistra sia la loro casa, ancora una volta si manifesta il paradosso della loro azione'.