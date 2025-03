Popolo della Famiglia: 'In Emilia Romagna mancano medici di base'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Mirko De Carli, portavoce Nazionale del Popolo della Famiglia, interviene con una nota per segnalare la mancanza dei medici di medicina generale in Emilia Romagna:

'I dati rilasciati dalla Fondazione Gimbe sul sistema sanitario regionale lanciano un allarme che è quello che da tempo, come Popolo della Famiglia, portiamo avanti: la carenza dei medici di medicina generale. Sono infatti 536 le unità mancanti nella nostra Regione, un dato che fa riflettere su quanto solo dando vitalità e valore a questa figura si possono superare determinati ostacoli, che nell'esperienza dei CAU, non sono stati ancora risolti. È avvicinando i medici ai pazienti che si fa quel salto di qualità di cui la sanità emiliano romagnola necessità, checché né dicano il Partito Democratico e taluni dirigenti Ausl - chiude De Carli -. Ottimizzare dunque gli investimenti per una medicina generale più vicina ai cittadini ed ai bisogni dei più fragili: assumere nuove figure non è un una opzione, quanto un dovere per garantire ai cittadini un servizio degno di questo nome.'