Un giudizio implacabile verso le istituzioni, e verso Silvio Berlusconi che nelle parole dei giovani del Partito Democratico si estende alle televisioni, alle aziende, alle squadre di calcio, alla sua 'misoginia, strumenti utilizzati per sfruttare ed indirizzare il cambiamento della società italiana dopo gli anni '80 e tangentopoli'.Livore e disprezzo nei confronti di Silvio Berlusconi tali da attribuirli la responsabilità di avere impoverito l'Italia negli ultimi 30 anni, una Italia che a causa di Berlusconi è, per le giovani leve del PD, 'più divisa e più insicura'.Un post che nell'attacco a Silvio Berlusconi sostanzia anche quello alle istituzioni democratiche che ieri, presenti le massime cariche dello Stato, lo hanno salutato per l'ultima volta con gli onori, per buona parte previsti dal protocollo e dal cerimoniale (ma questo forse è sfuggito ai Giovani Democratici), dovuti ad un capo di governo.