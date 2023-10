Pregare per la fine dell'aborto: all'incontro a Modena il saluto del presidente della Provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Al centro dell'incontro le testimonianze di, autrice del libro 'La voce delle donne', di Anna e di. Testimonianze del modo in cui le donne, ognuna con la propria storia e col proprio vissuto, hanno affrontato il tema dell'aborto.Doveva essere il vicario del vescovoa introdurre la serata, ma all'ultimo momento non è potuto essere presente, mentre un saluto e una vicinanza inaspettata è stata dal presidente della provinciache - pur impegnato a Palagano - è voluto intervenire in collegamento telefonico.'Abbiamo il pieno sostegno del vescovo- ha detto in premessa, una delle organizzatrici della campagna -. E questo ci conforta e ci spinge a proseguire in questa iniziativa. Il nostro obiettivo non è cambiare la legge 194 che pur riteniamo ingiusta, ma è quello di svuotarla da dentro. Porre fine alla scelta dell'aborto da parte delle donne e rendere così superata nei fatti la legge'.Nessun cenno alle critiche giunte dall'Udi e da altre associazioni rispetto ai momenti di preghiera, ma i toni e le modalità della serata hanno rappresentato di per sè una risposta alle surreali critiche di 'violenza patriarcale verso le donne' lanciate dall'Udi stessa ( qui ).Ruvida e diretta la testimonianza di Anna, oggi 62enne, che, dopo aver praticato due aborti, ha spiegato il dolore e la sofferenza che ha dovuto sopportare per anni.

'Per lungo tempo ho completamente dimenticato e rimosso quelle azioni, ciclicamente stavo male e non capivo perchè - ha spiegato -. A nulla è valsa la psicoterapia, solo l'incontro con un Dio che non conoscevo mi ha permesso di guarire e di prendere consapevolezza del male che avevo fatto a me e ai miei bambini. Quando si abortisce non muore solo il bambino, ma in quel momento muore anche la mamma'.



Commoventi le parole di Flora, mamma di due bambini di 5 e 9 anni. 'Davanti alla seconda gravidanza ero completamente sola e senza aiuti economici - ha spiegato -. Non volevo abortire, ma tutti intorno a me mi continuavo a dire che era l'unica scelta da fare, la più saggia. Cercavo in tutti i modi un appiglio per non farlo e quell'aiuto concreto è arrivato dal Progetto Gemma che offre alle mamme il sostegno economico per scongiurare una scelta sbagliata'. E poi il richiamo a una Fede che, come nelle altre testimonianze che si sono susseguite, si è dimostrata decisiva: 'Nessuno voleva la mia bambina, solo Gesù lo ha voluto' - ha detto commovendosi.

Giuseppe Leonelli