Primarie Bologna, l'Anpi nega la misoginia e attacca la Conti

Le accuse di misoginia mosse al Pd dalla candidata alle primarie del centrosinistra, Isabella Conti ( qui l'articolo ), non sono piaciute alla presidente dell'Anpi di Bologna, Anna Cocchi. 'Deploro il dover difendere il proprio progetto attraverso queste cose', osserva a margine dell'incontro promosso in ricordo di Dino Zanobetti, partigiano, direttore tecnico Ducati, che si è svolto questa mattina nel museo delle 'rosse' a Borgo Panigale. 'Quando si è in campagna elettorale si parla di progetti, di cosa vuoi fare per la città, per il Paese e del luogo che vuoi amministrare', aggiunge Cocchi. 'Non devono iniziare questi conflitti, che provocano solo danno e mettono le persone in difficoltà nel capire da che parte vuoi andare o cosa pensi. Io vorrei che le persone mi dicessero cosa vogliono fare', ammonisce la presidente dell'Anpi.Come dire, la misoginia, la parità di genere e le lotte contro le discriminazioni subite dalla donne sono sacrosante purchè a portarle avanti non sia chi (come la Conti che oggi si oppone alla conservazione rappresentata da Matteo Lepore) contesta un modello di potere. Linguaggio di genere, e rovesciate, quote rosa dimenticate in un colpo. Insomma femministe dure e pure sì, ma - quando si tocca il potere vero - senza esagerare.