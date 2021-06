Primarie centro sinistra, Lepore vince a Bologna, Gualtieri a Roma

“Grazie Bologna, da domani si parte e sarà una bellissima storia. Da scrivere insieme, senza lasciare indietro nessuno”. Matteo Lepore affida ai social questa dichiarazione quando ormai il risultato anche se non definitivo è già scritto visto che le percentuali lo danno al 61% contro il 39% di Isabella Conti“Un risultato su cui ha molto pesato l’impegno del Pd- ha affermato alla Dire il deputato PD Andrea De Maria - che si è unito intorno al suo candidato e per il quale esprimo grande soddisfazione. Con Lepore si potrà ora confermare una larga coalizione di centrosinistra, aperta al Movimento 5 stelle“.-Anche i 5 stelle festeggiano la vittoria di Matteo Lepore alle primarie del centrosinistra a Bologna. “Questo risultato è una vittoria del M5s di Bologna- arriva a dire il leader Massimo Bugani- del gruppo che ha sempre lavorato insieme a me e a Marco Piazza, di chi ha sempre fatto battaglie con il solo obiettivo di migliorare la vita dei bolognesi e di migliorarsi personalmente. Un gruppo che non ha mai risposto agli attacchi scomposti e che ha sorriso davanti alle calunnie”. Questo risultato, continua Bugani, “è una prima vittoria di Giuseppe Conte, che ha creduto in questo progetto fin dall’inizio e che per primo ha capito che a Bologna non si stava lavorando a una coalizione elettorale, bensì si stava creando un laboratorio politico con pazienza e sudore'La vittoria di Lepore alle primarie del centro sinistra è arrivata con una percentuale (circa il 60%) analoga quella che ha portato alla vittoria l'ex ministro Gualtieri a RomaNella foto Matteo Lepore