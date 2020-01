Prodi: ora Bonaccini non si faccia dettare la giunta

Prodi

'Mi aspetto da Bonaccini una giunta con personalita' forte, una giunta in cui lui possa dire: 'Non me l'ha dettata il partito'', ovvero il Pd. Cosi' Romano, durante un incontro con gli allievi del master in Giornalismo dell'Universita' di Bologna, come riporta il notiziario online 'Incronaca'.