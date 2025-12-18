Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Progetto montagna Ausl, Comitato 'Tutela della salute in montagna' parzialmente soddisfatto

Per la referente Antonella Riccò è un buon inizio: 'Su quanto promesso ci attendiamo fatti'

Dalla piazza e il corteo per contestare la cancellazione del medico di emergenza territoriale sul mezzo avanzato 118 alla via del confronto e delle verifica degli impegno su un piano che quel medico in emergenza nell'alto Frignano non lo contempla più. Se non, forse, d'estate. Un confronto aperto che nonostante la contrapposizione di vedute oggi corrisponde ad una apertura di credito nei confronti del Direttore generale Altini che nel piano, stando all'intervento della presidente del Comitato Antonella Riccò, qualche segnale per venire incontro alle richieste, lo avrebbe dato. Tale da fare dichiarare, a nome del comitato, alla stessa Riccò, una parziale soddisfazione. 'Abbiamo scelto la strada del confronto e della fiducia, adesso attendiamo di vedere concretamente l’applicazione di quanto promesso. Il progetto infatti prevede un rafforzamento della rete dell’emergenza, che riguarda la copertura h24 7 giorni su 7 dei mezzi di soccorso avanzato, la costruzione di un progetto per l’utilizzo dell’elisoccorso con una versatilità e disponibilità oraria e meteo più ampia dell’attuale, e un incremento dell’offerta di mezzi di soccorso avanzato con medico e infermiere legato all’aumento della popolazione per le presenze turistiche'.
 

“Abbiamo incontrato il DG Altini, e gli abbiamo sottoposto le tabelle con le presenze turistiche in Appennino” - continua la Riccò.
“Il territorio del Frignano conta circa 41.016 residenti, che, con le presenze turistiche, arrivano a 111.043 persone (dati 2024, in trend di crescita). Nei soli comuni di Sestola, Fanano e Montecreto le presenze turistiche nel 2024 sono state di 42.385 unità, che, sommate alla popolazione residente, portano ad un totale di 48.764 persone. La sola area di questi tre comuni giustificherebbe di per sé, in base ai parametri del DM 70, la dotazione di un mezzo di soccorso avanzato con medico a bordo. Partiamo da qui, poi continuiamo a monitorare il sistema. Non è solo una questione di percezione del rischio; abbiamo bisogno di tutte le garanzie a tutela della nostra salute” - conclude la presidente del Comitato.
