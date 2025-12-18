“Abbiamo incontrato il DG Altini, e gli abbiamo sottoposto le tabelle con le presenze turistiche in Appennino” - continua la Riccò.
Progetto montagna Ausl, Comitato 'Tutela della salute in montagna' parzialmente soddisfatto
Per la referente Antonella Riccò è un buon inizio: 'Su quanto promesso ci attendiamo fatti'
“Abbiamo incontrato il DG Altini, e gli abbiamo sottoposto le tabelle con le presenze turistiche in Appennino” - continua la Riccò.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Snami critico sul piano Ausl per la montagna: 'Ospedali virtuali e tablet non sostituiscono medici e competenze'
Emergenza–urgenza, il progetto montagna alla prova del voto: apertura Ausl su automedica, ma solo d'estate
Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma
'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'
La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'
Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affittoArticoli Recenti
Modena, polizia locale: nel nuovo anno il concorso per assumere nuovi agenti
Il sindaco: 'Comitato Remigrazione, a Modena non c'è spazio per le idee di odio'
'Vogliamo rilanciare Modenantiquaria a livello nazionale ed internazionale'
Società partecipate Comune Modena, Forza Italia: ‘Per Seta e Amo trasparenza impossibile, ecco perché voteremo contro'