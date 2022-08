Punto nascita Castelnovo ne' Monti, se ne parla nel 2026...

'E’ ormai chiaro che Bonaccini spera proprio nella fine del governo per salvarsi la faccia dalle promesse fatte da uomo della provvidenza sulla riapertura del punto nascita di Castelnovo ne’ Monti. Nonostante avesse strombazzato ai quattro venti durante la campagna elettorale regionale che grazie alla fattiva collaborazione col nuovo governo e col ministro Speranza tutto si fosse già risolto e il punto nascita era pronto alla riapertura, nell’ultimo mese la Regione ha fatto filtrare che ancora aspetta l’ok del governo per poter riaprire'. A parlare è Nadia Vassallo portavoce comitato Salviamo le Cicogne e capogruppo consigliare Castelnovo ne' Cuori.'I consiglieri della maggioranza in Regione hanno perciò votato una mozione che invita il presidente Bonaccini a continuare l’interlocuzione con il ministro. Interlocuzione con chi, con un governo morto? Ma ipotizzando anche che fosse questo l’ennesimo colpo di teatro sulla scena della campagna elettorale, c’è già pronta una ulteriore scusa per non riaprire e gabbare le attese.