Punto nascita Mirandola: 'Se chiudesse esodo verso la Lombardia, la Regione ne tenga conto'

'È stata finalmente pubblicata la richiesta di deroga del punto nascite di Mirandola e, sebbene la Regione chieda la proroga, la documentazione della Commissione Tecnica non è lusinghiera e soprattutto priva di un elemento: la mobilità passiva verso la Lombardia.Se il punto nascite di Mirandola dovesse chiudere quanto spenderebbe l’Emilia-Romagna per rimborsare i parti nella vicina Pieve di Coriano?'. Considerazioni ed interrogativi posti dai consiglieri di Forza Italia provinciale (Antonio Platis) e comunale (Mauro Neri), nel consiglio dei comuni dell'area nord sulla base dell'analisi del documento di recene pubblicazione relativo alla richiesta di deroga che, corredata dal piano di adeguamento per la sicurezza dell'Ausl, la Regione ha l'obbligo di inviare al ministero per chiedere il proseguio dell'apertura del punto nascita con numero di parti al di sotto dei 500.Calcolatrice alla mano, se la metà dovesse scegliere la Lombardia, ci troveremmo a rimborsare svariate centinaia di migliaia di euro.Si dovrebbero pagare circa 2.782 euro per ogni parto cesareo e circa 1.272 per quello naturale, se ipotizziamo 50 cesari e 250 naturali sarebbero oltre 450 mila euro. Se aggiungiamo le giornate di degenza e qualche assistenza medica al nascituro, i soldi verso la Lombardia schizzerebbero ulteriormente.Si consideri che i medici di ostetricia a Mirandola costano all’Ausl 460.000 euro all’anno.Se a ciò aggiungiamo che il Comitato vorrebbe chiudere anche il punto nascita di Cento di Ferrara, probabilmente le partorienti verso il mantovano sarebbero ancora di più.Chiediamo con forza che l’Ausl si attivi piuttosto per garantire alle 600 partorienti della bassa di poter scegliere sempre il nostro ospedale invece che dirottarle verso Modena e Carpi. Così si supererebbe anche la necessità della deroga.'Ci sono altri due motivi assolutamente non piccoli per cui difendiamo e difenderemo a spada tratta il punto nascite' - concludono i due consglieri. 'Averlo significa disporre h24 del servizio di anestesisti che altrimenti, come accaduto dopo il sisma, non avremo più. Inoltre, per avere un ospedale di primo livello serve anche il punto nascita e questo sarebbe un primo passo per farci scivolare a satellite di Carpi, mentre tutta la politica aveva votato di mantenerli di pari grado'