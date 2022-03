Putin davanti a 80mila russi in festa: 'Attueremo i nostri piani'

Davanti a oltre 80mila persone allo stadio Luzniki di Mosca, in occasione delle celebrazioni dell'ottavo anniversario dell'annessione della Crimea alla Russia, Vladimir Putin ha tenuto il suo discorso alla Nazione.'Non c'è amore più grande di dare la propria anima per gli amici. Kiev sta organizzando operazioni punitive militari contro il Donbass. Questo è stato davvero un genocidio. Fermare quello era l'obiettivo dell'operazione speciale'. Lo slogan richiama alla lotta al nazismo: 'per un mondo senza nazismo. Per la Russia. Per il presidente!'.'La Crimea ha fatto la cosa giusta mettendo una barriera ai nazisti. Lo scopo dell'operazione in Ucraina è salvare le persone dal genocidio. Abbiamo risollevato la Crimea dal degrado e dall'abbandono, dalle condizioni pessime in cui versavano – ha aggiunto Putin -. Abbiamo fatto risorgere questi territori e sappiamo esattamente cosa fare adesso, come, a spese di chi e attueremo tutti i nostri piani'.