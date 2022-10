Quando la Ronzulli definiva 'parassiti' i non vaccinati: ecco le sue 'belle' frasi

Oggi il suo nome è al centro dello scontro tra Fdi e Forza Italia. Ma impossibile non ricordare le frasi pronunciate dalla fedelissima del Cavaliere, Licia Ronzulli, nei mesi delle discriminazione contro coloro che avevano deciso di non vaccinarsi. Ecco qui una breve raccolta delle sue 'belle' esternazioni.'Per me, Lucia Ronzulli, chi non si vaccina è un egoista, un opportunista, un irresponsabile, un parassita - disse la Ronzulli in una puntata di Dritto e Rovescio su Rete4 il 21 ottobre 2021 ( qui ) dialogando con Cruciani -. Loro possono permettersi di stare in piazza grazie a noi che siamo vaccinati. Io non voglio che rischiamo di ammalarci per colpa loro, che introdurranno le varianti'.'Estendere subito il Super green pass a tutti i lavoratori, a cominciare da quelli a contatto con il pubblico. In questo modo chi non è vaccinato sarà obbligato a farlo, a partire da quel milione e mezzo di lavoratori over 50 no vax che adesso non potranno più nascondersi' - un'altra sua sortita sempre su Twitter a gennaio di quest'anno.'Il Green pass e ancora di più il Super green pass sono un obbligo surrettizio? - disse invece su Facebook a dicembre 2021 - È una delle domande che mi hanno fatto stamattina a Sky TG24… Sì! E se avessi deciso io, avrei imposto l'obbligo vaccinale per tutti fin dall'inizio. I risultati ci stanno dando ragione: solo nelle ultime 24 ore sono stati scaricati più di 1 milione di green pass di vaccinati. È così facendo che stiamo rompendo anche il muro dei restii al vaccino, chi per paura e chi per altre ragioni che non sono supportate dai dati che ci dicono che il vaccino funziona eccome'.