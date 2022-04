'Quaranta morti improvvise in 5 giorni: sospendere vaccini Covid'

'Come li giustificano allora i decessi immotivati in soggetti giovani e sani? Dai dati scarsissimi sugli effettivi decessi da Covid, è ormai noto che le morti avvengono statisticamente in soggetti anziani e già affetti da gravi patologie. I decessi di questi giorni, invece, riguardano per la maggiore in soggetti sani e giovani, quarantenni che non avrebbero rischiato niente anche prendendo il virus! Magari questi vaccini avranno diminuito il numero di ricoveri, ma sono probabilmente la causa di questa improvvisa strage di soggetti sani. Io in silenzio non ci sto' - chiude l'onorevole.