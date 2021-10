Questura fascia A, il sindaco non conferma, opposizione all'attacco

Nessuna conferma, da parte del sindaco di Modena rispetto alla notizia diffusa un mesa fa da un sindacato di Polizia rispetto all'elevazione della questura di Modena in fascia A ma l'impegno a proseguire nell'azione in tutte le sedi per raggiungere tale obiettivo. Un obiettivo ancora lontano quello del potenziamento degli organici, anche se l'arrivo di sette agenti della Polizia di Stato arrivati in provincia sui 35 annunciati e comprendenti anche la Polizia Penitenziaria 'rappresentano - afferma il sindaco - un passo concreto verso gli adeguamenti degli organici delle forze dell’ordine: ma è necessario andare oltre, con ulteriori arrivi e una maggiore presenza strutturale dello Stato, con l’obiettivo di rispondere meglio alle esigenze di sicurezza del territorio e dell’economia”, anche col contributo del posto di polizia centro che di recente è stato potenziato. Intanto, pure “il corpo di Polizia locale continua a crescere”, con cinque nuove assunzioni entro fine anno e un’ulteriore selezione per altri nove operatori.Lo ha affermato ilrispondendo, nella seduta di giovedì 21 ottobre del Consiglio comunale, a due interrogazioni sui temi delle sicurezze presentate daIn particolare l’istanza del Pd, prendendo spunto dalla visita istituzionale della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese dello scorso 21 maggio, chiedeva chiarimenti sui numeri dell’organico della Polizia di Stato a Modena, sulla possibile elevazione della questura in fascia ‘A’ e sul contributo della Polizia locale al posto integrato di polizia centro. Anche l’interrogazione di Forza Italia sollecitava aggiornamenti sui possibili rinforzi da destinare alla questura, domandando inoltre se la ministra abbia comunicato “un cronoprogramma entro cui raggiungere gli obiettivi di incremento di agenti”, pure per quello che riguarda la Polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Sant’Anna, e se si sia affrontato il tema dell’immigrazione “e relative criticità”.Nella risposta, il sindaco ha sottolineato innanzi tutto il significato della visita della ministra Lamorgese, avvenuta nella fase cruciale di ripartenza dopo le restrizioni dell’emergenza Covid, spiegando che la presenza di un esponente del governo all’inaugurazione del Diurno di piazza Mazzini, “ovvero di un esempio di sicurezza e rigenerazione urbana”.Il sindaco ha spiegato in aula che l’organico della Polizia di Stato a Modena e provincia, tra questura e commissariati, comprende 365 figure effettive, una cifra che l’Amministrazione auspica che vengano riviste al rialzo: “La ministra aveva preso impegni concreti – ha precisato – e le assegnazioni di quest’estate rappresentano una prima risposta positiva in vista di un incremento del personale in servizio. Ora aspettiamo nuovi arrivi; nel frattempo, continueremo ad attivarci in tutte le sedi politiche e istituzionali per l’adeguamento degli organici e delle dotazioni, anche attraverso l’elevazione della questura in fascia ‘A’ che da tempo chiede l’Amministrazione” e come sottolineato pure con un documento di indirizzo votato dal Consiglio comunale. Nel frattempo, ha proseguito Muzzarelli, è stato potenziato il posto di polizia della stazione delle corriere, collocato nella stessa struttura che ospita l’ufficio del Centro storico della Polizia locale, dove operano in maniera integrata sei operatori della Ps e tre ufficiali della Polizia locale. Proprio alla struttura di via Fabriani, infatti, sono stati assegnati quattro dei sette poliziotti destinati la scorsa estate a Modena per aumentare gli organici'“Una risposta assolutamente insufficiente, vuota di contenuti e desolante sul piano politico. Utile solo a nascondere l'unica innegabile verità: dei 35 agenti di Polizia promessi a Maggio, dal sindaco nessuna informazione, così come nulla il sindaco ha dichiarato di sapere sulla conferma o meno dell’annuncio sindacale sull’elevazione della questura in fascia A. Il massimo che ha saputo dire è che c'è un'interlocuzione con il ministro. E ci mancherebbe che non fosse così, ma nel merito, nulla'. Cosìa commento della risposta del sindaco all’interrogazione presentata da Forza Italia sugli organici di Polizia e sull’elevazione di fascia della questura.'Una risposta che conferma anche la situazione purtroppo fuori controllo dei minori stranieri non accompagnati. Una situazione che Forza Italia segnala nell'interesse di tutti, chiedendo garanzie e risposte, dal luglio 2020 e che solo oggi il sindaco, con assoluto ritardo, conferma in tutto il suo allarme. Se Modena avesse quell’interlocuzione e ricevesse da Roma quell’ascolto oggi paventato, non avrebbe dovuto essere una sorpresa l'arrivo, che ha oggi ha dichiarato invece di essere stato improvviso per Modena, di 70 stranieri, parlando addirittura di 'meccanismi strani' di arrivo. Dopo una risposta del genere è difficile credere che sindaco e amministrazione abbiano peso specifico a Roma sul tema della sicurezza e dell’immigrazione, oltreché la situazione sotto controllo. E questo rappresenta un problema, per tutta la città”.Dopo aver chiesto la trasformazione in interpellanza delle interrogazioni di Antonio Carpentieri (Pd) e Piergiulio Giacobazzi (Forza Italia) sui temi della sicurezza trattate nella seduta di giovedì 21 ottobre del Consiglio comunale di Modena, il dibattito ha visto diversi interventi. Per“Modena è terra di clandestinità e irregolarità – ha affermato – e la sicurezza è stata svenduta sul piano della propaganda politica. La città è governata da chi non ha imposto il necessario peso politico a livello nazionale. La politica modenese, presentando le istanze a Roma, ha omesso i problemi della sicurezza e i dati della criminalità”.Ancheha richiamato la necessità di “maggiore sicurezza per il bene dei cittadini”, auspicando un impegno dell’intero mondo politico locale. Rilevando che a Modena “agiscono due tipi di criminalità: quella legata a spaccio e reati predatori e quella connessa alle organizzazioni mafiose legate soprattutto all’ambito economico-finanziario”, inoltre, Bertoldi ha auspicato “pene adeguate da parte della magistratura”.Ricordando che sul tema delle sicurezza è stata presentata anche un’interrogazione di Fratelli d’Italia – Popolo della famiglia in attesa di trattazione,ha chiesto di “poter conoscere i contenuti delle lettere” senza risposta inviate dal sindaco all’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “In attesa dei necessari rinforzi – ha affermato – la sensazione è che le istanze presentate al Governo centrale non rappresentassero in maniera dettagliata e veritiera la situazione che si sta vivendo a Modena sulla sicurezza”.“La collaborazione tra le forze politiche sul fronte della sicurezza è necessaria per affrontare nel migliore dei modi tutte le situazioni di illegalità”, ha osservatoLa sinergia, ha aggiunto il consigliere, dovrebbe coinvolgere a vario titolo anche i cittadini: “Non è sufficiente un incremento degli organici delle forze dell’ordine, che pure è atteso, serve lavorare tutti insieme con l’obiettivo di risolvere il problema della sicurezza in città”.Per ildopo aver sottolineato l’azione dell’Amministrazione nell’ambito degli impegni presi con la città col Piano delle sicurezze urbane, ha spiegato che si parla di “sicurezze al plurale” e che “l’approccio non può essere securitario perché esiste anche il tema della protezione sociale: gli effetti dell’epidemia hanno riprodotto disuguaglianze già esistenti e ne hanno generate di nuove”. Anche su questo fronte, quindi, “dobbiamo incidere con i servizi comunali”.In replica, ilha parlato della riattivazione del posto di polizia centro “in una zona delicata della città, in cui è importante mantenere un presidio di sicurezza”. Quindi ha suggerito alle forze politiche di “avviare una campagna comune a servizio del territorio”, con l’obiettivo di sollecitare l’arrivo dei rinforzi delle forze dell’ordine che vengono annunciati e sono realisticamente ottenibili, senza abbandonarsi a promesse a vuoto come è accaduto in passato”.