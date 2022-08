Rafforzato asse Cina-Russia: Xi invia truppe a Mosca per esercitazioni

Il ministero della Difesa di Pechino ha annunciato che invierà soldati cinesi in Russia per esercitazioni militari congiunte a cui parteciperanno anche militari di altri Paesi tra cui India, Bielorussia e Tagikistan. La partecipazione cinese alle manovre militari non sarebbe 'collegata all'attuale situazione regionale e internazionale'. Sta di fatto che la decisione di partecipare all’addestramento in Russia arriva proprio dopo le tensioni legate alla visita a Taiwan della Speaker della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi.Le esercitazioni, si legge nella nota, si svolgeranno nell'ambito di un accordo di cooperazione bilaterale. Anche negli ultimi anni si sono svolte esercitazioni congiunte a guida russa che hanno visto la presenza dei soldati cinesi.'L'obiettivo è approfondire la cooperazione pratica ed amichevole con gli eserciti dei Paesi partecipanti, migliorare il livello di collaborazione strategica e rafforzare la capacità di rispondere a varie minacce alla sicurezza' - ha dichiarato il ministero della Difesa di Pechino. Come precisa l'agenzia di stampa Interfax, le esercitazioni 'Vostok-2022' si terranno in Russia dal 30 agosto al 5 settembre e vedranno la presenza anche di soldati della Mongolia.