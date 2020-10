'Rapina parco ducale, ora accertare le responsabilità su accoglienza'

'E' inconcepibile che minori stranieri inseriti in percorsi di accoglienza gestiti dal Comune in un regime che dovrebbe essere di protezione ed integrazione, fossero liberi di circolare e delinquere all'una e trenta della notte in un parco pubblico comunale. Significa che è saltato l'ABC del controllo nella filiera dell'accoglienza che rispetto ai minori dovrebbe avere un ulteriore supplemento di garanzie. Per questo oltre alle responsabilità gravi di questi soggetti, serve verificare tutte le responsabilità istituzionali che stanno dietro a fatti del genere. Non solo in riferimento all'accoglienza di questi minori ma anche rispetto alle regole che il comune stesso impone, non ultima quella della chiusura di parchi particolarmente a rischio come il Parco Ducale per il quale il Comune prevede la chiusura degli accessi nelle ore serali e notturne. Da mesi non garantita'.

Parole del Capogruppo Consiliare di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi che sul caso dei tre giovani tunisini indentificati come gli autori della violenta rapina, la notte del 30 settembre scorso, all'interno del Parco Ducale di Modena, ha annunciato una specifica interrogazione comunale



'L'arresto dei tre soggetti autori della violenta rapina conferma da un lato l'efficacia delle attività di controllo messe a segno dalle forze dell'ordine, alle quali va il nostro plauso, e dall'altro le gravissime carenze del comune sul fronte del degrado urbano e dell'accoglienza dei minori stranieri. Carenze - ha concluso Giacobazzi - che saranno al centro di una interrogazione che depositerò nelle prossime ore in consiglio comunale'