'Rave ex Bugatti, immagini indegne: il sindaco riferisca in Consiglio'

Tatiana Bocedi (Capogruppo Centrodestra per Campogalliano), incalza l'Amministrazione: 'Passato il rave lavori per la riqualificazione'

'Sono immagini indegne quelle che stanno vivendo da ieri sera i cittadini di Campogalliano a causa del rave illegale presso il noto capannone ex Bugatti, adiacente al centro del paese, simbolo di un passato produttivo d'eccellenza locale'. A dirlo è Tatiana Bocedi capogruppo del Centrodestra a Campogalliano.
'Dopo i problemi degli anni passati in paese di degrado (scambisti ai laghi, nomadi in dogana), ora i rave party. Ci aspettiamo che tutte le parti, amministrazione in primis, si attivino per una riqualificazione urgente e necessaria della zona e dell'edificio a questo punto. Presenteremo nei prossimi giorni una interrogazione urgente affinché ci vengano riferiti i fatti in Consiglio Comunale' - chiude Bocedi.

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Rave Campogalliano, Giacobazzi (Fi): 'Grazie a forze dell’ordine, ora individuare i responsabili'

Rave abusivo all’ex Bugatti: controlli intensificati, nessuno sgombero forzato, iniziato il deflusso

Il rave di Halloween all'ex Bugatti continua: controlli serrati all'esterno, ma nessuno sgombero

Rave abusivo a Campogalliano, per ora identificati 300 partecipanti e rilevate 50 targhe

Rave all'ex Bugatti: 'Siamo distrutti da quelle immagini, sfregio enorme a luogo simbolo della Motor Valley'

Campogalliano: a migliaia al rave abusivo nello stabilimento dell'ex Bugatti

