'Sono immagini indegne quelle che stanno vivendo da ieri sera i cittadini di Campogalliano a causa del rave illegale presso il noto capannone ex Bugatti, adiacente al centro del paese, simbolo di un passato produttivo d'eccellenza locale'. A dirlo è Tatiana Bocedi capogruppo del Centrodestra a Campogalliano.
'Dopo i problemi degli anni passati in paese di degrado (scambisti ai laghi, nomadi in dogana), ora i rave party. Ci aspettiamo che tutte le parti, amministrazione in primis, si attivino per una riqualificazione urgente e necessaria della zona e dell'edificio a questo punto. Presenteremo nei prossimi giorni una interrogazione urgente affinché ci vengano riferiti i fatti in Consiglio Comunale' - chiude Bocedi.
'Rave ex Bugatti, immagini indegne: il sindaco riferisca in Consiglio'
Tatiana Bocedi (Capogruppo Centrodestra per Campogalliano), incalza l'Amministrazione: 'Passato il rave lavori per la riqualificazione'
