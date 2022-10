Rave Modena: Fratelli d'Italia spinge per lo sgombero

'Siamo lieti della prontezza di risposta del ministro Piantedosi per riaffermare velocemente la legalità a fronte del rave party a Modena. Questo è uno dei primi segnali che la musica è cambiata: solo un anno fa, infatti, l'ex ministro Lamorgese non bloccò nè sgomberò il rave party nel viterbese che oltretutto si svolse, lo ricordiamo, in periodo Covid, quando le forze dell'ordine erano impiegate a cacciare assembramenti illegali' dichiara'Già domani il ministro porterà in Cdm una serie di misure normative per dare nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione e intervento rispetto a casi del genere. Non è un caso infatti se questi rave party attirano sbandati da tutta Europa: serve una legislazione più severa e restrittiva per evitare il ripetersi di tali fenomeni' continua Rizzo.Sull'episodio è intervenuto anche“I rave party sul territorio nazionale continuano ad essere attivi perché figli di una politica di sinistra che, negli anni, ha tollerato silentemente questi ritrovi di drogati e sbandati, a tal punto da far sì che l’Italia sia considerata meta perfetta per organizzare questi “eventi”. Questo avviene a causa della scarsa risposta in termini di fermezza e condanna a differenza di quello che accade nel resto d’Europa. Su questo siamo convinti che il nuovo governo invertirà drasticamente la rotta'.'In giornate come queste, dove, purtroppo, siamo toccati nel vivo trattandosi della nostra Modena, si evidenzia nuovamenteil grande lavoro degli uomini e delle donne in divisa che operano in una situazione complessa di ordine pubblico volta a garantire il ripristino della legalità. A loro va la totale solidarietà, gratitudine e vicinanza da parte di Fratelli d’Italia per l’impegno, sempre presente, a tutela della città' chiosa Negrini.