Referendum Eutanasia, la firma di Vasco Rossi

'Oggi ho firmato il referendum per una legge che preveda un fine vita libero e dignitoso' - così Vasco Rossi sulla sua pagina Facebook dà conto della sua firma per il referendum sull'Eutanasia Legale promosso dall'Associazione Luca Coscioni.'Vado avanti con tanti ricordi ma senza rimpianti - scrive ancora Vasco -. Vivere, è passato tanto tempo, vivere. Vivere è soffrire, non essere mai contenti, affrontare tutto con coraggio. Vivere è roba mia, di nessun altro'.

