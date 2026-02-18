Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Referendum Giustizia: sabato a Modena il ministro Nordio

Referendum Giustizia: sabato a Modena il ministro Nordio

Conferenza stampa aperta al pubblico alla Baia del Re

1 minuto di lettura

A poco più di un mese dal referendum sulla riforma della Giustizia, (voto il 22 e il 23 marzo), la campagna entra nella sua fase più intensa e anche Modena diventa una tappa significativa del confronto nazionale. Sabato 21 febbraio, alle ore 14:30, alla Baia del Re in Strada Vignolese 1684, è prevista una conferenza aperta al pubblico con il ministro della Giustizia Carlo Nordio organizzata dai sostenitori per il Si alla riforma. L'ingresso è libero. Mentre si moltiplicano sul territorio le iniziative di confronto e dibattito.
Questa sera le ragioni del sì e del no si confronteranno a Pavullo, alle 20.30 alla Sala consiliare Unione dei Comuni in via Giardini 15 a Pavullo. L'avvocato Guido Sola e l'avvocato Mauro Sentimenti esporranno le tesi a sostegno delle due posizioni. Modera il direttore de La Pressa, Giuseppe Leonelli.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Referendum Giustizia: le ragioni del no fanno il pienone, il magistrato Trianni a Modena

Referendum Giustizia: le ragioni del no fanno il pienone, il magistrato Trianni a Modena

Di Pietro a Modena: 'Al referendum voto sì, ecco perché'

Di Pietro a Modena: 'Al referendum voto sì, ecco perché'

Referendum Giustizia: incontro a sostegno del NO con Andrea Giorgis e Michele Trianni

Referendum Giustizia: incontro a sostegno del NO con Andrea Giorgis e Michele Trianni

Referendum Giustizia: per il Sì arriva a Modena Antonio Di Pietro

Referendum Giustizia: per il Sì arriva a Modena Antonio Di Pietro

'Separazione delle carriere, una battaglia identitaria'

'Separazione delle carriere, una battaglia identitaria'

Referendum Giustizia: costituito a Nonantola il 'Comitato per il NO'

Referendum Giustizia: costituito a Nonantola il 'Comitato per il NO'

Spazio ADV dedicata a CURA CHI CURA
Articoli più Letti Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Articoli Recenti Complanarina di Modena: il Ministero dà il via libera definitivo, ma il traguardo resta al 2027

Complanarina di Modena: il Ministero dà il via libera definitivo, ma il traguardo resta al 2027

'Sicurezza autostazione, la risposta del Comune non basta'

'Sicurezza autostazione, la risposta del Comune non basta'

Zuppi: 'Bella coincidenza Ramadan e Quaresima'

Zuppi: 'Bella coincidenza Ramadan e Quaresima'

Scandalo Amo, anche il Pd soddisfatto della azione di responsabilità: 'Bene il sì dei sindaci'

Scandalo Amo, anche il Pd soddisfatto della azione di responsabilità: 'Bene il sì dei sindaci'