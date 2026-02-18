A poco più di un mese dal referendum sulla riforma della Giustizia, (voto il 22 e il 23 marzo), la campagna entra nella sua fase più intensa e anche Modena diventa una tappa significativa del confronto nazionale. Sabato 21 febbraio, alle ore 14:30, alla Baia del Re in Strada Vignolese 1684, è prevista una conferenza aperta al pubblico con il ministro della Giustizia Carlo Nordio organizzata dai sostenitori per il Si alla riforma. L'ingresso è libero. Mentre si moltiplicano sul territorio le iniziative di confronto e dibattito.
Questa sera le ragioni del sì e del no si confronteranno a Pavullo, alle 20.30 alla Sala consiliare Unione dei Comuni in via Giardini 15 a Pavullo. L'avvocato Guido Sola e l'avvocato Mauro Sentimenti esporranno le tesi a sostegno delle due posizioni. Modera il direttore de La Pressa, Giuseppe Leonelli.
Referendum Giustizia: sabato a Modena il ministro Nordio
Conferenza stampa aperta al pubblico alla Baia del Re
