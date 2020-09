Referendum, le ragioni del NO, anche nel PD

Oltre a Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano e Partito Socialista Italiano ci sono diversi esponenti PD a livello nazionale e locale a sostenere le ragioni del No, in controtendenza alle indicazioni espresse dal partito a livello nazionale e così come gli amministratori locali PD come il sindaco di Modena ed il Presidente della Regione. Tra i convinti del NO, nel PD, c'è anche l'Onorevole Giuditta Pini che abbiamo intervistato insieme (riproposte nella sequenza video), a Graziella Giovannini del Partito Socialista, Rossella Giulia Caci, dei giovani democratici e comitato per il No, Alessandro Lima in rappresentanza di Volt.