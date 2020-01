Regionali: Berlusconi e Prodi di nuovo rivali sabato a Bologna

Da 'eterni' rivali per la guida del Governo italiano a sostenitori dei due principali contendenti alla presidenza della Regione Emilia-Romagna. La sfida (seppur a distanza) tra Silvio Berlusconi e Romano Prodi si rinnova cosi' a Bologna in occasione della campagna elettorale per le regionali del 26 gennaio.Dopodomani, sabato 11 gennaio, i due ex premier saranno sotto le Due torri per un'iniziativa politica. Berlusconi e' annunciato alla presentazione i candidati di Forza Italia in Emilia-Romagna, a sostegno della candidata leghista Lucia Borgonzoni. Schierato dalla parte del governatore uscente Stefano Bonaccini e' invece Prodi, che insieme a Emma Bonino e alla presenza del sindaco Virginio Merola discutera' del futuro della Regione, di Italia e di Europa. A dividere il Professore e il Cavaliere saranno pero' sia l'orario sia il luogo. Prodi sara' alle 15 all'hotel I Portici, in via Indipendenza, in pieno centro a Bologna, mentre Berlusconi e' atteso alle 17 all'hotel Savoia regency, al Pilastro.