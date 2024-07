Regionali Emilia Romagna: è ufficiale la Ugolini è la candidata del centrodestra

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'In accordo con i rispettivi vertici nazionali - spiega una nota - i coordinatori regionali di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Udc hanno annunciato oggi l'appoggio alla candidatura civica di Elena Ugolini a presidente dell'Emilia Romagna. Il 'sì' del centrodestra è arrivato dopo una riunione su proposte e programmi, svolta tra la candidata civica Ugolini e i rispettivi coordinatori regionali del centrodestra dopo quella tenutasi sabato'.'Oggi è un giorno importante per il centrodestra dell’Emilia-Romagna - spiega Valentina Castaldini di Forza Italia -. La decisione di candidare Elena Ugolini come rappresentante della nostra coalizione per le prossime elezioni regionali è il risultato di un processo inclusivo e partecipativo che ha coinvolto tutti i partiti e a diversi livelli.

La scelta di Elena Ugolini rappresenta un segnale forte della nostra unità e della volontà di lavorare insieme per il bene della nostra regione. Abbiamo impiegato tempo e dedizione per assicurare che questa decisione fosse condivisa e supportata da tutti i componenti del centrodestra. La nostra coalizione ha voluto garantire che ogni partito, grande o piccolo, avesse voce in capitolo, riflettendo il nostro impegno per un percorso democratico e inclusivo. Personalmente, sono molto felice di questa scelta. Conosco Elena da tanti anni, e il nostro rapporto si basa su una stima reciproca e una profonda fiducia. La sua dedizione al civismo, il suo impegno per la comunità e la sua visione innovativa sono qualità che ho sempre apprezzato, e che ora saranno fondamentali per il nostro cammino verso una nuova fase di sviluppo per l’Emilia-Romagna. La sua candidatura segna l’inizio di una campagna elettorale che ci vedrà uniti e determinati a portare avanti le esigenze e le aspirazioni di tutti i cittadini emiliano-romagnoli. Voglio ringraziare tutti i membri della nostra coalizione per l’impegno e la partecipazione in questo processo. Sono certa che possiamo fare la differenza e costruire insieme un’Emilia-Romagna migliore'.