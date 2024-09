Regionali Er, dopo 15 anni Palma Costi non si ricandida

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Sono stata eletta nel 2010, ho ricoperto la carica di Presidente della Assemblea Legislativa in uno dei momenti peggiori per l‘Emilia e per il mio territorio, che nel 2012 ha subito terremoti disastrosi. Mi sono trovata a gestire le dimissioni anticipate del Presidente Vasco Errani. Sono stata rieletta nel 2015 e ho ricoperto la carica di Assessora Regionale con delega allo sviluppo economico oltre alla delega sulla ricostruzioni post sisma. Rieletta nel 2020, prima come preferenze nel collegio di Modena. Anche questi ultimi 5 anni dove ho ricoperto il ruolo di Consigliera in Assemblea Legislativa sono stati difficili: la pandemia Covid, l’alluvione in Romagna ed il dissesto idrogeologico nell'appennino hanno davvero segnato la legislatura.

Ho cercato di svolgere al meglio il lavoro di consigliere regionale e di rappresentante del territorio della Bassa, di tutta la provincia e della nostra straordinaria regione - aggiunge la Costi -. Cinque anni che si sommano alla carica di sindaco, ai 9 anni di Assessora all’Urbanistica del Comune di Modena (dove ho gestito il passaggio dell’alta velocità), di 5 anni di Assessore Provinciale, con intermezzi dove ho fatto altro, ma sempre nel pubblico. Ho iniziato nel 1980, a voi il conto matematico. Per questo alla fine di questo lungo percorso di rappresentanza istituzionale, di cui sono orgogliosa, voglio ringraziare tutti. La politica ti rimane comunque nel 'sangue' ma si può fare senza ruolo istituzionale'.