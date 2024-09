Regionali, Gidari (Fi): 'Favorevole al nucleare di nuova generazione'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Giovanni Gidari ha poi sottolineato: 'Pensare a piccoli reattori che possano garantire l’energia al distretto della ceramica, non solo è un’idea da valutare, ma potrebbe rappresentare la soluzione per i distretti industriali non solo della nostra regione, ma anche per quelli del resto d’Italia'. Una soluzione che non deve prescindere dalla sicurezza secondo Gidari che ha concluso: 'Occorrerà uno studio della sicurezza ultra approfondito, ma il nostro Paese non può rimanere indietro rispetto al progresso: il mondo sarà sempre più energivoro e non ci possiamo permettere di arrivare all'appuntamento privi di capacità energetica, a danno dell'economia e quindi della capacità occupazionale'.