'Congratulazioni a Marco Bucci – scrive sui social la premier Giorgia Meloni – per la vittoria alle elezioni regionali in Liguria! Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti .Con la sua guida, la Liguria potrà contare su un amministratore capace e determinato, pronto a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i liguri. Avanti, insieme, con la stessa dedizione che guida la nostra azione in tutta Italia'.Secondo i dati forniti dal ministero dell’Interno tramite il sito Eligendo, e disponibili sul sito della Regione Liguria, l’affluenza in Liguria, al termine delle operazioni di voto, è stata del 45,96% su 1.347.736 elettori, di cui 733.633 nella città Metropolitana di Genova, 244.411 nella Provincia di Savona, 187.281 nella provincia della Spezia e 182.411 nella provincia di Imperia (dati forniti dalle Prefetture). Per quanto riguarda i dati delle province, nella Città metropolitana di Genova ha votato il 48,29%, in provincia di Savona il 43,74%, in provincia della Spezia il 47,23%, in provincia di Imperia il 38,1%. Nel 2020 al termine delle elezioni aveva votato il 53,42%, mentre nella Città metropolitana di Genova aveva votato il 53,48 %, in provincia di Savona il 55,1%, in provincia della Spezia il 54,16%, in provincia di Imperia il 50,2%.