Regionali, Paolo Negro (Pd) punta a rappresentare la Bassa e non solo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

‘Abbiamo iniziato la campagna elettorale non a caso in un municipio, nel municipio di Mirandola e idealmente in tutti i municipi. Perché questa è la mia idea di politica, vicina alle comunità e alle persone. I comuni, i municipi sono i luoghi della democrazia, dove si assumo le scelte per il futuro e lo sviluppo delle comunità e nutriamo l’ambizione di rappresentare domani in regione le istanze di queste comunità - dichiara Paolo Negro - chiuderò la campagna in una fabbrica in montagna. Per tenere insieme democrazia, lavoro, sviluppo e coesione sociale, abbracciando idealmente tutta la provincia, perché non c’è comune in cui io non sia stato per ascoltare persone e confrontarmi sui problemi della vita reale.

Emiliano di carattere? L’emilianità è questo: tenere insieme queste tenacemente queste quattro dimensioni’.



‘Quella tenacia che abbiamo dimostrato anche affrontando la prova del terremoto e prima tante altre prove. Quanto al carattere, serve oggi una dose maggiore di radicalità nel fare quelle riforme e quei profondi cambiamenti che sono necessari per preservare quell’equilibrio emiliano tra sviluppo economico e coesione sociale, che altrimenti rischia di sfibrarsi. È stata una serata davvero carica di emozioni quella di ieri, affollatissima. Interventi vibranti di Palma Costi che ringrazio per il modo in cui in questi anni ha onorato le istituzioni e di tante voci della società civile del nostre comunità, dal mondo del volontariato, al mondo dell’impresa, ai lavoratori della Mozarc. Tantissimi i temi emersi come priorità: dalla sanità alla viabilità, dall’economia alla scuola, dal volontariato alla cultura. E a proposito di cultura, ho lanciato una proposta concreta su cui tornerò. Ieri sera abbiamo dato slancio non ad una persona ma ad un progetto di futuro, perché la buona politica è questo. Non ho promesse, se non una: quella di essere sempre a disposizione di cittadini, associazioni, imprese ed amministratori di tutta la provincia e con loro di trovare le migliori soluzioni possibili ai problemi. Farò così, se eletto, il consigliere regionale, perché questa è la mia storia’.