Con queste parole la candidata del centrodestra alle Regionali di novembre, Elena Ugolini, rispolvera una definizione tipica dell'era berlusconiana. Così come Silvio Berlusconi definiva se stesso come 'uomo del fare' così la Ugolini, intrecciata nella cultura di Comunione e Liberazione nella quale si è formata, si autonomina 'donna del fare', con la evidente implicita volontà di contrapporsi al carrierismo politico che contraddistingue molti esponenti Pd.'Un luogo, quello della scuola, che ho sempre vissuto come un laboratorio di ricerca e innovazione, aprendo finestre sul mondo dell'Università, della ricerca e dell'impresa - continua Ugolini -. Ho agito sempre e solo per il bene dei miei studenti, dando loro gli strumenti per vivere da protagonisti la loro vita'.