Regionali, Ugolini presenta la lista a Modena: 'Competenza in primis'

Con lei presenti i candidati di Modena e provincia. 'La nostra lista civica ha all'interno persone di diversi mondi della società civile riunite col desiderio di mettersi al servizio dei cittadini che da anni hanno lasciato perdere e non si sentono rappresentanti dalla politica', osserva Ugolini. Un gruppo di persone nato intorno ai comitati: 'La lista è stata costruita partendo dai comitati nati intorno alla mia proposta civica lo scorso luglio, persone che si sono rese disponibili ad aiutarmi nel mio progetto, anche con candidature spontanee come quella dell'ex calciatore Carlo Nervo', mentre sulla componente cattolica e laica nella lista risponde: 'Sì, ma non abbiamo guardato alle appartenenze, abbiamo guardato alla competenza, al fatto che fossero persone disponibili a mettersi in gioco per il bene di tutti, che condividessero la visione di guardare ai giovani, nel costruire un futuro da qui ai prossimi 10 anni.



In questi mesi ho incontrato migliaia di persone, che fanno quotidianamente il proprio lavoro dalla cura della persona all'imprenditoria. C'è tanto desiderio di essere ascoltati e essere protagonisti'.

Questa la squadra, formata da 4 donne e 4 uomini: Flaviana Barbieri, insegnante di scuola primaria e pubblicista (San Felice sul Panaro); Armando Cabri , commerciante (Polinago); Micaela Capponi, manager e funzionario commerciale (Formigine); Anna Colli, farmacista e consigliere comunale (Carpi); Andrea Galli, imprenditore nel settore della ristorazione, già consigliere comunale (Modena); Lucia Guaitoli, insegnante di scuola secondaria; Pierluigi Utini, responsabile residenza per salute mentale; Stefano Venuta, avvocato.

Marco Amendola