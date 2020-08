Regione, 176 dirigenti costano 15,5 milioni di euro l'anno

Una premessa. La Regione è un organismo complesso, con potere legislativo, con migliaia di dipendenti e centinaia di funzioni che si estendono da Piacenza a Rimini e che come tale costa. Ed è in questa cornice che vanno inquadrati i numeri che emergono dall'esame dei costi della struttura dirigenziale. Tecnici responsabili del funzionamento delle aree rispettive aree di competenza: 176 il loro numero, che guadagnano mediamente 90.000 euro all'anno con punte di 120-130. Dipende tutto dall'indennità di posizione (all'interno della quale vengono definiti diversi livelli di responsabilità), e dal premio di risultato, ovvero dalla capacità di raggiungere gli obiettivi definiti. Proprio ieri la Regione ha annunciato ieri l'accoglimento delle proposte dell'Organismo indipendente di valutazione (Oiv)relative alla valutazione dei direttori generali. Un quadro quello emerge che confermerebbe il buon livello di performance raggiunto dalle diverse direzioni, con una media superiore al 92% in termini di realizzazione degli obiettivi. La media dei premi di risultato si aggira intorno all'8-10% rispetto allo stipendio che per tutti i dirigenti è composto da una indennità di base (in media di 43.000 euro) e da una indennità di posizione (di poco inferiore). Alle quali vanno aggiunti i premi di risultato per un importo che in molti casi sfiora o supera i 100.000 euro e il rimborso di alcune non meglio indefinite indennità accessorie.E in attesa di conoscere i dati definitivi dell'ultimo anno siamo andati a vedere quelli di fine 2019, composti dagli stipendi garantiti tra il 2018 ed il 2019 ai 176 dirigenti delle Regione Emilia-Romagna.In totale gli stipendi base, calcolati su 13 mensilità, costano 6,7 milioni di euro. A questi va aggiunto un importo di poco superiore, pari 6,8 milioni di euro, derivante dalle indennità di posizione. Praticamente un altro stipendio a copertura delle responsabilità legate alla propria posizione, che si va ad aggiungere a quello 'base'. Qui, oltre alle indennità accessorie (per una spesa di 1,7 milioni spalmata sulle 176 posizioni), si aggiunge il premio di risultato che nel 2018 ha distribuito 1,7 milioni di euro. Una media di 10.000 euro con picchi da 17.000 raggiunti per esempio dai responsabili dell'avvocatura regionale o del servizio risorse umane, o dal responsabile del settore mobilità, logistica e vie d'acqua, il cui stipendio annuale nel 2018 è stato di 105 mila euro. In tutto 15,5 milioni di euro di spesa per stipendi ai dirigenti, in un anno.Ci sono dirigenti che per la loro particolare posizione, non hanno avuto indennità accessorie, né di posizione, né di risultato. E' il caso del Capo di Gabinetto della Giunta regionale per il quale è prevista uno stipendio di base di 136.500 euroGi.Ga.