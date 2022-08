Renzi contro Di Maio: 'Dopo Bibbiano elemosina il seggio al Pd'

'Il ministro Di Maio mi attacca. Dopo aver insultato il Pd su Bibbiano, accusato Mattarella di alto tradimento, flirtato coi gilet gialli contro Macron, oggi se la prende con me. Gli dedico i 60 secondi di oggi'. Lo scrive sui social Matteo Renzi, pubblicando una video replica alle parole di Luigi Di Maio.'Di Maio ha detto di tutto sul Pd, ha detto che il Pd rubava i bambini portandoli via da Bibbiano con l’elettroshock, e oggi questo signore qui è andato a elemosinare un seggio salendo i gradini del Nazareno, sede del Pd - dice Renzi - Ma la cosa che mi fa arrabbiare è che in questo momento è il ministro degli Esteri: sono sei mesi che dalla mattina alla sera pensa al suo partitino e a come garantire un seggio agli amici degli amici'.