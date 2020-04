Riapertura a metà, rimane l'autocertificazione, bar aperti a giugno

Niente gite al mare né in montagna, nemmeno all'interno della propria regione. I contenuti dell'atteso Decreto che il Premier Conte ha illustrato a sommi capi questa sera, con i provvedimenti in vigore dal 4 giugno, presentano una apertura a metà, una fase 1 e mezzo, come qualcuno l'ha già definita. Saranno consentite uscite e passeggiate allontanandosi da casa, anche con i figli, evitando però assembramenti. Niente ritrovi. Ancora stop per le cerimonie religiose. Consentiti i funerali ma con al massimo 15 persone.in auto rimarrà l'autocertificazione, anche all'interno della propria regione, perché gli spostamenti andranno giustificati. Con l'aggiunta di una opzione: la visita ai congiunti anche se ciò non significa ritrovi e feste di famiglia, che rimangono vietati, anche perché - ha detto Conte - quasi la metà dei contagi avviene in ambito familiare. E non è esclusa una ripresa dei contagi, che potrà essere limitata solo dal rispetto delle restrizioni e dal distanziamento fisico.E qui il nuovo decreto introduce unaper le quali non è più consigliato ma d'obbligo rimanere a casa, evitando i contatti, ed avvertendo il medico di famiglia.Dal 4 maggio alla consegna a domicilio dei cibi si aggiungerà, per le attività di ristorazione,riapriranno il 4 maggio. L'orientamento è di permettere che all'aperto possa stare vicino un numero molto limitato di persone se componenti di una stessa famiglia. Resteranno chiuse le aree per i bambini. Viene lasciata la competenza ai comuni di chiudere o limitare ulteriormente l'accesso nel caso ne venga ravvisata la necessità.Per quanto riguarda leci si potrà allontanare da casa ma se in due o più rispettando la distanza di almeno 2 metri l'uno dall'altra.Potranno riprendere gli allenamenti ma per sport individuali e a porte chiuse mentre gli allenamenti per squadra potranno riprendere, con apposite misure di sicurezza, dal 18 maggio. Data in cui sarà consentita la riapertura di negozi al dettaglio, musei e mostre.Confermata la chiusura delle scuole fino alla fine dell'anno scolastico.Le mascherine chirurgiche costeranno 50 centesimi. Così il premier Giuseppe Conte, spiegando che ci sarà un prezzo calmierato e che il governo toglierà l'Iva sulle mascherine.