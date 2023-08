Riciclaggio denaro e crimine, Modena tra le peggiori in Italia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Una apparente contraddizione numerica che il Report chiarisce proprio in apertura. Un riciclaggio illegale di risorse economiche che ha coinvolto ben 52 Miliardi di euro “sporchi” in soli sei mesi.Un fenomeno purtroppo molto radicato nel nostro sistema economico – produttivo – finanziario, e che concretizza reati malavitosi purtroppo diffusi e che da lungo tempo danneggiano e corrompono la nostra economia, col coinvolgimento crescente di parti della nostra imprenditoria e consulenti, sempre più disposti alle truffe fiscali, alle diverse modalità di evasione, di lavoro nero ed irregolare, di false fatturazioni e traffici oscuri con i Paesi stranieri. Fondi finanziari crescenti in “nero” e che quindi poi vanno tolti dal cassetto e riciclati. E nei nostri territori? Se l’incremento nazionale delle recenti segnalazioni semestrali è stato del 4,7%, in Emilia Romagna si sale a un oscuro + 7%, ed occupando il triste 5° posto nazionale fra le peggiori Regioni dopo Campania, Lombardia, Lazio e Veneto. Che, tradotto in lingua più comprensibile, significa che dalle nostre provincie regionali si sono registrate ben 821 segnalazioni ogni mese.

Attenzione però. E’ una crescita assolutamente non uniforme nei nostri territori. Abbiamo provincie – come Ferrara, Forlì, Piacenza e Ravenna – con un leggero calo di segnalazioni; provincia di Rimini con numero costante; e solamente le altre quattro nostre provincie con segnalazioni antiriciclaggio in crescita. Parma con un circa +10%, Bologna con un + 11%, Reggio E. con +13% e …la nostra Modena è prima sul podio nero con +17%' - continua la Cgil.



'Dalla provincia modenese sono state segnalate ben 153 operazioni di riciclaggio ogni mese da poco trascorsi: che è più di cinque ogni santo giorno che passa. E siamo elencati tra le prime e peggiori 17 provincie italiane. Una realtà locale davvero sconcertante, ulteriormente appesantita dalla mappatura che UIF mette in evidenza. Oltre al fitto lavoro illegale e malavitoso per riciclare il denaro sporco, siamo tra le provincie più rosse – cioè peggiori – nel cosidetto Money Trasnsfer, cioè nel traffico finanziario illecito coi Paesi Paradisi Fiscali, che anche qui coinvolge nostre imprese, loro consulenti purtroppo disponibili e prestanome di comodo. Un quadro moltissimo preoccupante – e di cui se ne parla troppo poco – che si affianca alle pesanti realtà del lavoro irregolare e delle evasioni o truffe fiscali, purtroppo per niente ostacolato dalle recenti e negative misure del Governo. Dati ufficiali che perciò mostrano una realtà diffusa e quotidiana di una nostra imprenditoria regolare sempre più danneggiata da chi invece sempre più pratica economia illegale, colpendo perciò la leale concorrenza e, soprattutto, il lavoro regolare: ciò che purtroppo pesa nel vissuto quotidiano del sindacato. Ma di questa quota crescente di economia illegale e malavitosa, sempre più utile agli affari mafiosi, oltre al “chi ne parla? “chiediamoci soprattutto chi agisce nella società e nelle istituzioni territoriali, per attivare e sostenere una prevenzione concreta? In ogni territorio bisognerebbe che si potessero meglio analizzare questi dati dell’economia in nero ed illegale, per conoscere la tipologia delle imprese coinvolte, le modalità truffaldine più esercitate, i settori produttivi e commerciali più esposti, le zone comunali che in ogni provincia risultano più rosse. Solo così si rafforzerebbe una attività preventiva reale, con l’impegno delle Istituzioni locali, delle Associazioni delle imprese, delle organizzazioni sociali che promuovono iniziative di mobilitazione culturale ed attiva, a sostegno della legalità e reale trasparenza'.