Ricomincia la caccia al no vax, Burioni se la prende con Djokovic

Nonostante lo stop al green pass e l'addio alle restrizioni, l'aumento dei casi di Covid riscalda il fronte della caccia ai no vax. A farsi interprete di una 'disciplina' nella quale nei mesi invernali si sono esibiti in tanti è il virologo Roberto Burioni. Nel mirino di Burioni finisce il campione del mondo di tennis Djokovic, reo di aver detto di essere pronto a non partecipare agli Us Open pur di non venir meno alla sua scelta di non aderire alla campagna vaccinale.'Questo signore, fino a prova contraria sano di mente, pur di non farsi un vaccino dimostrato sicurissimo che ha salvato decine di milioni di vite preferisce perdere una montagna di soldi e distruggere la sua immagine pubblica - scrive Burioni -. Ricordiamolo quando proviamo a convincere i novax'.