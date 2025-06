Rifondazione, Eliana Ferrari e Stefano Grandona sono i due nuovi segretari

Il XII Congresso regionale di Rifondazione comunista Emilia-Romagna di domenica 22 giugno, ha eletto nuovi co-segretari Eliana Ferrari della Federazione di Modena e Stefano Grondona della Federazione di Bologna.

Eliana Ferrari, si è occupata del Comitato per la storia e le memorie del Novecento del Comune di Modena. È membro da diversi anni del Comitato politico nazionale e della Direzione Nazionale di Rifondazione comunista e ha fatto inoltre parte della Segreteria della Federazione di Modena.

Stefano Grondona, è avvocato e membro del Comitato politico nazionale e della Direzione Nazionale di Rifondazione Comunista. È stato Segretario della Federazione di Bologna e tra i promotori nella stessa città della colazione Sinistra Unita per Bologna.

Ferrari e Grondona, nel ringraziare Stefano Lugli e Paola Varesi, che hanno gestito la precedente segreteria con competenza e generosità, sottolineano la necessità di impegnarsi per il rilancio del partito nell’elaborazione di una proposta politica connotata dall’opposizione all’offensiva neoliberista.

'Anche in Emilia-Romagna il PD e i suoi alleati hanno strutturato un sistema di smantellamento dello stato sociale e dei beni pubblici, che drammaticamente alimenta disuguaglianze sociali, sfruttamento e discriminazioni di classe, a partire da quelle di genere. È prioritaria quindi, la costruzione di un’alternativa, insieme a tutte le forze politiche e sociali antifasciste collocate all’opposizione del governo regionale, che si mobiliti a difesa degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, dell’ambiente, della salute, della scuola pubblica, contro il genocidio del Popolo palestinese e per la pace, mai come ora messa a rischio dal sostegno complice alle politiche scellerate e guerrafondaie di riarmo di un’Europa complice e subalterna alla Nato' - affermano i due segretari.