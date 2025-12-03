'Rigenerazione urbana, emendamento PD-AVS smacco al sindaco, richiamo alla continuità PD con Muzzarelli'

La vendetta si è consumata ieri in Consiglio Comunale. 19 progetti edilizi, strascico dell’amministrazione Muzzarelli, bocciati dall’attuale Giunta un anno fa, 6 progetti edilizi proposti dall’attuale Giunta vengono stravolti da un emendamento da parte dei gruppi consiliari di maggioranza PD e AVS.

E’ stato un “orgoglioso” richiamo alla continuità dei consiglieri PD con la precedente amministrazione, della quale molti facevano parte, uno smacco al Sindaco e a qualche gruppo di maggioranza, che credevano di contare, che come effetto finale, con l’intento “dichiarato” di una miglior ricaduta per il pubblico, va ad aggravarne la sostenibilità economica incidendo sull’equilibrio costi/ricavi, nonchè sul legittimo interesse del privato investitore.

A Modena va tutto bene, Sindaco e gruppi di maggioranza sono compatti sui disastri come sicurezza, sanità e altre quisquiglie sulle quali non cavano un ragno dal buco; in queste cose può anche comandare il Sindaco. Ma quando si tocca il tasto dove c’è trippa, gli affari, gli investimenti, l’edilizia, escono le vere anime dei gruppi di maggioranza. Se le cantano e se le suonano ed esce vincitore, come sempre, il partitone, il PD, che è quello che veramente comanda a Modena.

Siamo tutti in libertà vigilata, Sindaco, non iscritto al PD, e Giunta compresi. Il resto è pia illusione di qualche ingenuo sognatore, perché è chiaro che l’emendamento proposto da Pd e AVS non è casuale, ma va letto nella sua precisione tecnica e nella sua lucida volontà politica alla Marchese del Grillo.

Maria Grazia Modena, Consigliere comunale e capogruppo della Lista civica “Modena x Modena”

