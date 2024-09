'Rigenerazione urbana, trasparenza e partecipazione nel Dna M5S'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tuttavia, è doveroso sottolineare che questi valori di trasparenza e partecipazione, che molti ora rivendicano, sono sempre stati centrali per il Movimento 5 Stelle, incisi nel nostro DNA e fondanti per nostra azione politica.

E' grazie a questa visione che Modena si avvia, tra le primissime realtà in Italia, a seguire modelli di governance partecipativa delle trasformazioni urbane, tipicamente proprie delle grandi città europee.

Il M5S ha compiuto una scelta coraggiosa, precisa e coerente, inserendo progetti di trasparenza e partecipazione tra i punti chiavi per costruire un accordo a sostegno del candidato Sindaco della coalizione progressista.

Questa è stata una delle condizioni imprescindibili che abbiamo portato avanti con determinazione, nonostante fossimo consapevoli delle possibili difficoltà nell'interfacciarci con il nostro corpo elettorale, in parte restio ad entrare in una coalizione.



Ma le nostre priorità sono sempre state il programma ed il bene dei cittadini. Oggi possiamo affermare, con orgoglio, che quanto abbiamo sempre sostenuto si sta realizzando; oggi possiamo affermare, con orgoglio, di essere pienamente presenti, leali e attenti al rispetto degli impegni presi con i cittadini con la firma del programma elettorale.

Abbiamo sempre considerato la partecipazione un valore centrale, a differenza di altri che la definiscono un'utopia. Noi crediamo in un modello in cui si ascoltano e si coinvolgono i cittadini, i quali – attraverso il dialogo – esprimono i loro bisogni, per poi giungere alla sintesi e all’adozione delle scelte politiche ed amministrative, e non ad un modello in cui chi governa decide e poi informa.

Questo approccio, unito al tema della rigenerazione urbana, lo abbiamo sempre sostenuto con forza quando eravamo all'opposizione e, ora che siamo parte del governo cittadino, lo stiamo mettendo in atto.



La nostra presenza al governo della città non è solo una questione di rappresentanza, ma è l'opportunità concreta di realizzare quel cambiamento di paradigma che Modena e i modenesi meritano.Il Movimento 5 Stelle, allora, invita tutti i cittadini a partecipare già ai primi incontri che si terranno nei 4 quartieri (vedi locandina) per avviare il percorso partecipativo finalizzato a fare emergere bisogni, scenari, proposte dal territorio e dalle persone che vivono la nostra città. Al termine di questo percorso verrà pubblicato un nuovo Avviso pubblico, aperto agli operatori economici che vorranno avanzare proposte di interventi mirati alla rigenerazione urbana di Modena.Infine, vogliamo riconoscere e fare un doveroso plauso al lavoro del Sindaco Mezzetti e degli Assessori Carla Ferrari e Vittorio Ferraresi, che, con determinazione, impegno e competenza, stanno tracciando un percorso innovativo per la Modena futura. Siamo convinti che questo percorso, che oggi ci inorgoglisce, porterà grande soddisfazione ai nostri concittadini'