Rimpasto giunta, strappo in Emilia Romagna: Richetti attacca Bonaccini

Il rimpasto di giunta non piace ad Azione. La coordinatrice regionale del partito di Carlo Calenda, Giulia Pigoni, ha espresso immediatamente le proprie riserve al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che si è presentato oggi in Assemblea legislativa per comunicare di persona le modifiche ala sua squadra dopo le dimissioni, arrivate ieri pomeriggio, di Elly Schlein. A Pigoni non è piaciuta in particolare la decisione di assegnare anche la vicepresidenza ad una esponente del Pd (Irene Priolo). Una 'scelta disequilibrata che mi lascia molto stupita, ne prendiamo atto con amarezza', dice Pigoni. Il terzo polo, in giunta, può contare solo sul renziano Mauro Felicori, titolare della Cultura. La new entry nella squadra di Bonaccini è invece Igor Taruffi, capogruppo di Emilia-Romagna Coraggiosa.L'affondo di Giulia Pigoni non resta isolato. Attacca, sul rimpasto di giunta in Regione Emilia-Romagna, lo stesso Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera.'Da sempre, sottolinea ancora il deputato, l'Emilia Romagna ha avuto la capacità di valorizzare le differenze e le diversità culturali. È particolarmente grave che ciò avvenga dopo elezioni politiche che hanno certificato la non autosufficienza di ogni singolo soggetto della coalizione che sostiene Bonaccini'. Stefano, afferma ancora l'ex 'rivale' di Bonaccini in casa dem, 'ha cultura di governo e senso della coalizione sufficienti per capire che la soluzione da lui oggi proposta non tiene conto del dialogo e della collegialità, che sono alla base del sostegno a lui da noi sempre assicurato'.Forza Italia non perde tempo e va all'attacco: la consigliera regionale Valentina Castaldini si sofferma sulla 'frattura' rappresentata da Azione 'che ha esternato forte disappunto per il fatto che tutte le posizioni apicali sono ora in mano al Pd, mentre Bonaccini è stato eletto grazie a una coalizione composita. Altro che la narrazione di una situazione idilliaca. Le elezioni politiche lasciano strascichi tuttora irrisolti'.