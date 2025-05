Riposizionata la paratoia della Cassa di Espansione Panaro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Nell'ambito delle attività di manutenzione delle opere elettromeccaniche della cassa di espansione del Panaro, AIPo, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po ha provveduto a rimontare in questi giorni la prima delle cinque paratoie presenti, per le quali sono in corso interventi mirati e necessari al fine di migliorarne la funzionalità operativa in fase di utilizzo anche grazie ai nuovi motori tecnologicamente avanzati. A comunicarlo la stessa Agenzia. La paratoia era stata smontata oltre due anni fa successivamente alla conclusione della prima delle tre fasi di collaudo della cassa di espansione stessa dalla quale era emersa la necessità, specificata nel merito dal Direttore Massimo Valente nel corso della sua recente relazione in Consiglio Comunale a Modena, di modificarnela struttura.

'Secondo i parametri richiesti dalla Direzione Generale Dighe in base alle rinnovate Norme Tecniche Nazionali' specifica in una nota AIPO. 'Si proseguirà nei prossimi mesi ad ulteriori interventi manutentivi anche sulle altre quattro paratoie centrali, senza che ciò interferisca col funzionamento della cassa. Non sarà necessario in questo caso smontarle e si procederà con una paratoia alla volta'.'E' da sottolineare - sottolinea e conclude AIPO,che la cassa ha sempre funzionato, come, ad esempio, nel mese di ottobre 2024, quando in occasione di due eventi di piena successivi sono stati invasati prima circa 3 milioni di metri cubi di acque di piena e in seguito, con ulteriori manovre di chiusura delle paratoie, ben 9 milioni di metri cubi.