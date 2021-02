'Risarcimenti alluvione? Procedura indicata da Fassino non mi risulta'

'Concordo con la necessità che i risarcimenti immediati promessi, da 5000 euro per le famiglie e 20.000 per le imprese, importantissimi per fare fronte alle spese già sostenute per l'emergenza o per anticipare spese, arrivino, ma sinceramente la procedura indicata dal Deputato Fassino non mi risulta . Ciò che mi risulta è l'attiva interlocuzione che abbiamo con la regione e con il nuovo governo che oggi ci fa dire che la procedura, legata anche alla formalizzazione delle spese sui CAS, contributi di autonoma sistemazione, dovrebbe sbloccarsi la prossima settimana, garantendo quelle risorse che, lo ripeto, non reputiamo perse'Così ilintervenendo nella seduta del Consiglio provinciale nel dibattito generato dall'interrogazione del Consigliere di Forza Italia Antonio Platis sull'alluvione del 6 dicembre scorso, comprendente anche chiarimenti sulle ragioni dei mancato arrivo dei circa 2 milioni di euro che la regione aveva stanziato per venire incontro alle spese di famiglie e imprese colpite dall'emergenza e sull'impegno, ad oggi ancora disatteso dalla Regione, di anticipare le risorse in attesa che questa arrivino dallo stato centrale. Risorse che nei giorni scorsi il d eputato Fassino aveva affermato sarebbero state inserite nel decreto Ristori 5. Ma se il sindaco Nannetti concorda dichiaratamente sulla necssità di sblocare e ricevere al più presto tali risorse, riprende le parole del Presidente Tomei e difende Regione ed Aipo dalle critiche del consigliere di opposizione rispetto all'assenza nei consigli provincilali. 'Nessuna volontà di sottrarsi al confronto da parte della Regione - afferma il sindaco - ma soltanto la volontà di relazionare e fornire risposte nel momento in cui queste risposte ci sono'