'Rivedere regole quarantena o torneremo a un lockdown di fatto'

“È la prima volta da inizio pandemia che la frazione di positivi può diventare confrontabile alla popolazione complessiva. Per questo è auspicabile che siano riviste le norme su quarantena e isolamento, o rischiamo di ritrovarci in una sorta di lockdown non voluto”. Lo ha detto Roberto Battiston, professore di Fisica all’Università di Trento, nel corso di un’intervista a ‘La Repubblica’ riprendendo i concetti già espressi da Bassetti Secondo il docente, che tiene un monitoraggio sulla situazione Covid in Italia, “presto la variante Omicron, già al 40%, soppianterà la Delta. Il vero problema resta quel 10% di adulti non vaccinati. Sono poco meno di sei milioni di persone – ha aggiunto Battiston – e se Omicron, vista la sua alta capacità di diffusione, colpisse in modo sistematico ci ritroveremmo con migliaia di vittime e un sistema sanitario in tilt”.