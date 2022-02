Covid e quarantena, l'impegno di Leidaa per gli amici a quattro zampe

'Per il terzo inverno consecutivo i nostri volontari si stanno occupando degli animali delle persone in quarantena o isolamento domiciliare sostituendo i proprietari nelle passeggiate quotidiane e per l’espletamento dei bisogni fisiologici dei loro cagnolini'.A parlare è il presidente pro tempore della sezione Modenese Leidaa Cristiana Nocetti. La Leidaa sezione di Modena attiva ufficialmente sul territorio da meno di tre anni, nasce e si costituisce nel pieno dell’emergenza pandemica e nell’adeguarsi alle restrizioni di legge che hanno limitato le proprie iniziative in campo animalista e ambientalista.'Un impegno che ci ha visti attivi quotidianamente fino all’esito Ausl di tampone negativo. Siamo stati operativi in pieno lockdown anche grazie a persone che hanno accolto il nostro appello di supporto rafforzato a causa delle numerose richieste di aiuto.'Non c’è stato Natale, 31 dicembre o festività che ha fermato il nostro impegno e in tal senso colgo l’occasione per ringraziare l’abnegazione di tutti i volontari e persone che si sono unite a noi aderendo al nostro appello. Come sempre la differenza la fanno le persone e la squadra. Altre sfide e nuovi progetti ci attendono sempre a supporto dei nostri amati animali ma anche in sostegno alle persone, auspicando nuove collaborazioni anche le pubbliche amministrazioni perché è vero che siamo una associazione animalista ma ciò non preclude che ci si possa anche occupare delle persone che hanno animali e che magari si trovano in stato di indigenza o necessità'.