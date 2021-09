Roma, decine di migliaia contro il Green pass in piazza San Giovanni

Nuova imponente protesta dei no green pass, a distanza di due settimane dalla manifestazione di Piazza del Popolo a Roma. Questa volta è stata scelta Piazza San Giovanni, la storica piazza della politica e dei concertoni. E aumentano anche le adesioni: a manifestare oggi sono state decine di migliaia di persone. Cartelli e slogan per chiedere libertà e stop al certificato verde. Dal palco si susseguono le critiche contro il governo e i virologi e contro la imposizione di un passaporto sanitario per lavorare. Misura adottata sinora solo in Italia.