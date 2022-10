Sabato a Modena parla Durgin: è la prima volta dopo omicidio della figlia

Sabato 29 ottobre alle 17,15 presso il Centro Civico di Cognento, Largo dei Traeri 92 a Modena, si terrà una conferenza dal titolo “Darya Dugina, il pensiero e l’esempio. L’eurasiatismo e la sfida del multipolarismo'.'L’iniziativa - spiega il circolo La Terra dei Padri che ha promosso l'evento - ha lo scopo di ricordare l’attività della giornalista ed attivista del movimento Eurasiatista, barbaramente uccisa in un attentato terroristico a Mosca il 20 agosto'.Interverranno il padre di Darya, il professor Alexandr Dugin, in diretta streaming da Mosca, il professor Eduardo Zarelli, saggista ed editore, il professor Lorenzo Maria Pacini, scrittore e filosofo e Luciano Lago, analista geopolitico, moderatore sarà Fabio De Maio.La presenza di Alexandr Dugin nei giorni scorsi ha sollevato diverse polemiche. Dugin, ideologo ritenuto vicino al presidente Vladimir Putin, di recente è stato destinatario delle sanzioni dell'Unione Europea per aver 'giustificato ideologicamente e teologicamente l'annessione della Crimea e la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, vedendola come una 'liberazione' dell'Ucraina dall'influenza occidentale'.Si tratta del primo intervento in Italia del filosofo russo dopo l'attentato in cui è morta la figlia.Per questioni legate alla capienza della sala, occorre accreditarsi sui canali social del circolo La Terra dei Padri.