Salvini dà garanzie sulla Cispadana, plaude il Pd: 'Passi avanti fondamentali'

'Come Partito democratico della Bassa modenese salutiamo positivamente i riscontri reali emersi dall'incontro tra i rappresentanti delle istituzioni interessate dal percorso della A22 con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Salvini che ha garantito la prosecuzione del percorso autorizzativo per la realizzazione della Cispadana'. Un plauso al Governo arriva dagli esponenti Dem della Bassa modenese.'È fondamentale che si vada avanti con l'iter di realizzazione di un'opera infrastrutturale strategica che le imprese del territorio chiedono e attendono da tempo, con una particolare attenzione anche alle nuove tecnologie e alla sostenibilità attraverso la realizzazione di importanti servizi quali le stazioni di ricarica per i veicoli a motore elettrico e a idrogeno'.'Da parte nostra esprimiamo altresì un plauso riguardo il lavoro della Regione e all'impegno dell'assessore competente Corsini in merito alla proficua interlocuzione avvenuta con il governo. Quindi nessun entusiasmo ma una razionale attesa per avere la conferma della prossima conferenza dei servizi' - chiudono gli esponenti Pd.