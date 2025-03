San Cesario S.P: incidente mortale in via liberazione cronaca di una tragedia annunciata

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L’incidente mortale, avvenuto nel comune di San Cesario, alle ore 15.30 del 20 marzo, in via della Liberazione all’altezza dell’incrocio con via Belfiore, rappresenta una tragedia annunciata.

I consiglieri di centro destra per la rinascita, Mirco Zanoli e Lodovica Boni puntano ancora una volta il dito contro l’Amministrazione, facendo presente che da tempo i cittadini di San Cesario, segnalano il problema della pericolosità di alcune strade del paese, quali ad esempio via Modenese, via della Liberazione, e l’incrocio di via della Liberazione con via Belfiore.



'In particolare, via della Liberazione, dove è avvenuto l’incidente, è una strada molto stretta dove i veicoli si muovono a velocità sostenuta e dove il traffico è presente a tutte le ore del giorno.

Tale strada risulta molto frequentata da residenti delle frazioni, della periferia del paese, ma soprattutto dai lavoratori diretti al comparto industriale della Graziosa, anche da agricoltori con i loro mezzi' - affermano i due esponenti dell'opposizione a San Cesario.'La pericolosità, oltre che dalla velocità dei veicoli, è rappresentata dal fatto che due mezzi, che procedono in senso opposto faticano a transitare contemporaneamente, soprattutto nel caso di mezzi pesanti come camion, pullman o trattori.Il problema della pericolosità di questa strada è già stato ripetutamente posto all’ attenzione dell’Amministrazione locale durante diversi consigli comunali.Dal cavalcavia sopra all'autostrada in via Belfiore all’incrocio con via Liberazione scendono auto, mezzi pesanti ma anche tanti ciclisti o pedoni, che intendono raggiungere la ciclabile di via Viazza, posta a pochi metri di fronte all’incrocio.Visto che si ha l’obbligo morale di essere attenti alla sicurezza di chi circola sulle strade, segnaliamo l’assenza di strisce pedonali, in prossimità dell’attraversamento in direzione percorso ciclabile di via Viazza.Riteniamo che la segnalazione con strisce pedonali possa indurre i conducenti a porre maggiore attenzione, magari riducendo la velocità in modo particolare in prossimità di quel punto.I consiglieri di opposizione chiedono all’Amministrazione di intervenire con urgenza alla messa in sicurezza di tale attraversamento al fine di poter evitare altri incidenti' - affermano Lodi e Zanoli che concludono con una richiesta all'amministrazione comunale. 'Studiare soluzioni al fine di per rendere sicuro il transito su via della Liberazione, per veicoli, pedoni , ciclisti, ma anche per le case che sorgonosul ciglio della strada'